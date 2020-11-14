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'nun görevine son verdi!

İki sezon önce 'yi çalıştıran 'nun macerası da kısa sürdü. Championship ekibi , Hollandalı teknik direktörün görevine son verdiğini açıkladı. 50 yaşındaki teknik adamın çalıştırdığı Derby, bu sezon ilk 11 haftada topladığı 6 puanla son sırada yer alıyordu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 20:27
Derby County Phillip Cocu'nun görevine son verdi!

2018-2019 sezonunun başında büyük umutlarla 'nin başına getirilen , alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz sezon ise Championship ekibi ile anlaşmıştı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan 50 yaşındaki teknik adamın Ada macerası da kısa sürdü.

Derby County Kulübü, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Cocu ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Cocu yönetimindeki Derby, 11 haftası geride kalan Championship'te yalnızca 6 puan toplarken, 24. ve son sırada yer alıyordu.

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