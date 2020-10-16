Mesut Özil seferberliği

İngiliz ekibinde kadro dışı kalan yıldız orta saha oyuncusu için seferberlik ilan edildi. Arsenalli taraftarların 5 bin imza hedefiyle başlattığı imza kampanyası çığ gibi büyüdü. Taraftarların Mesut'un yeniden forma giymesini istemesi dün 32 yaşına basan oyuncuya da doğum günü hediyesi oldu. Öte yandan Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp" ifadelerini kullandı.