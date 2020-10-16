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İngiliz ekibinde kalan yıldız orta saha oyuncusu için seferberlik ilan edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:14 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Mesut Özil seferberliği

İngiliz ekibinde kalan yıldız orta saha oyuncusu için seferberlik ilan edildi. Arsenalli taraftarların 5 bin imza hedefiyle başlattığı imza kampanyası çığ gibi büyüdü. Taraftarların Mesut'un yeniden forma giymesini istemesi dün 32 yaşına basan oyuncuya da doğum günü hediyesi oldu. Öte yandan 'in eski menajeri , "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp" ifadelerini kullandı.

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