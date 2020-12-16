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Albion Slevan Bilic'in görevine son verdi

İngilitere ekiplerinden Albion Slevan Bilic ile yollarını ayırdı. West Bromwich'in deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik, Hırvat teknik direktörün kulüpteki durumunu değiştirmedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:25
West Bromwich Albion Slevan Bilic'in görevine son verdi

Pemier Lig'de Albion'ı çalıştıran ile yollar ayrıldı.

West Bromwich'in deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik, Hırvat teknik direktörün kulüpteki durumunu değiştirmedi.

Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülen isimler.

'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçen sezon West 'u 'e taşımıştı. Bilic ile bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabilen West Brom, 13 haftada sadece 7 puanla 19. sırada.

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