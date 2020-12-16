West Bromwich Albion Slevan Bilic'in görevine son verdi

Pemier Lig'de West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic ile yollar ayrıldı.

West Bromwich'in Manchester City deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik, Hırvat teknik direktörün kulüpteki durumunu değiştirmedi.

Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülen isimler.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçen sezon West Bromwich Albion'u Premier Lig'e taşımıştı. Bilic ile bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabilen West Brom, 13 haftada sadece 7 puanla 19. sırada.