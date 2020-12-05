West Ham United - Manchester United: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Premier Lig'in 10. haftasında West Ham United ve Manchester United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Manchester United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda West Ham United'ın konuğu oldu. Kırmızı şeytanlar karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi West Ham United adına golü 38'de Soucek kaydederken, Manchester United 65'te Pogba, 68'de Greenwood ve 78'de Rashford ile skor buldu.
Bu sonuçla Manhcester United, 19 puanla 4 sırada kendine yer bulurken West Ham United 17 puanla 7. sırada yer aldı.
Machester United gelecek hafta Manchester City'i evinde konuk edecek. West Ham ise Leeds United'a konuk olacak.