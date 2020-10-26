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Lig'de 2 corona virüsü vakası tespit edildi

Lig'de 2 ismin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. 'in yer alan açıklamaya göre, tarihlerinde uygulanan 1609 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 01:03
İngiltere Premier Lig'de 2 corona virüsü vakası tespit edildi

Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

'in yer alan açıklamaya göre, tarihlerinde uygulanan 1609 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildi.

31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 44'e yükseldi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

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