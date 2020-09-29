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Tottenham 1-1 | MAÇ SONUCU

'nda iki ekibi Totenham ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan mücadelede penaltı vuruşlarıyla üst tura yükselen taraf Mourinho'lu Tottenham oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:01 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:31
Tottenham 1-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

Derbide , Timo Werner'in 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yaz transfer döneminde mavilere 5 yıllık imza atan Alman golcü, yeni takımıyla ilk golünü bu maçta attı. Tottenham, 83. dakikada ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Seri penaltı atışlarına geçilen karşılaşmada rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Tottenham, adını çeyrek finale yazdırdı. Chelsea de son penaltıyı kaçıran oyuncu Mason Mount oldu.

Tottenham menajeri , karşılaşmanın ilk yarısında eski öğrencisi Chelsea menajeri ile bir pozisyon sonrası ağız dalaşına girerken, karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun içerisindeyken tuvalet ihtiyacını gidermek için soyunma odasına giden Eric Dier'in peşinden sinirlenerek giderek oyuncusunu sahaya geri döndürdü.

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