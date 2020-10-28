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'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... 'ın Brezilyalı sol beki 'in test sonuçları pozitif çıktı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 01:49
Alex Telles'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın eski oyuncularından, 'ın yeni transferi de koronavirüse yakalanan oyuncular arasına dahil oldu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Solskjaer, RB Leipzig maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Solskjaer, "Telles'in testi pozitif çıktı ve birkaç gün bizimle olamayacak. Semptom taşımıyor, iyi olacak ve kısa süre içinde aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.

Telles, MANU'ya gittikten sonra sadece PSG maçında 67 dakika sahada kalmıştı.

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