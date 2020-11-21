Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United Chelsea: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere 'in 9. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Chelsea mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Lampard'ın öğrencilerine galibiyeti getiren goller Fernandez () ve 65. dakikada 'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:18
Newcastle United Chelsea: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

'de 9. hafta mücadelesinde ile , St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmada Chelsea'nin golleri, 10. dakikada Fernandez () ve 65. dakikada 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Newcastle United ise 11 puanda kaldı.

Chelsea, Premier Lig'in 10. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Newcastle United ise, aynı haftada 'a konuk olacak.

TIMO WERNER FARKINI KONUŞTURUYOR!
Chelsea'nin sezon başında transfer ettiği Alman golcü Timo Werner, son 10 maçında 11 gole direkt etki etti. Abraham'ın golünde asisti yapan forvet oyuncusu, 10 maçta 8 gol ve 3 asistle oynadı.

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