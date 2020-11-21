Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham Manchester City: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham : 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere 'de haftanın öne çıkan mücadelesinde Tottenham sahasında 'i konuk etti. 'nun öğrencileri, 'nın talebelerini 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Heung-Min Son ve Lo Celso kaydetti. İşte maşla ilgili tüm detaylar ve özet

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:34
Tottenham Manchester City: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham henüz 5. dakikada Son Heung-Min'in golüyle 1-0 öne geçti. Tanguy Ndombele'nin pasında topla ceza sahası sol içinde buluşan Güney Koreli, şık bir vuruşla kaleciyi avladı.
27. dakikada Laporte'un golünde VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu belirlendi ve City'nin eşitlik sevinci kısa sürdü.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Tottenham, 65'te ile 2-0'ı buldu. 'in asistinde Giovani Lo Celso, topu ceza sahası sol içinde ağlarla buluşturdu. Golün pasını veren Kane, 9. haftada 9. asistini yaptı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Tottenham sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 4. maçını kazanan Tottenham, puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon 2. kez yenilen , 12 puanda ve 10. sırada kaldı.

Tottenham hanesine yazdırdığı 3 puanla, 'de 1000 puana ulaşan 5. takım oldu. Daha önce , , ve , 1000 puan barajını aşmıştı.

BİZE ULAŞIN