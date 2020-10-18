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Virgil 'ten 'a kötü haber! En az 8 ay yok

Son dakika haberi: 'un, Everton'la 2-2 berabere kaldığı lig maçında sakatlanarak oyunu terk eden Virgil 'ten kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı stoperin dizinden ameliyat olacağını belirtilirken, yıldız ismin en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 21:34
Virgil van Dijk'ten Liverpool'a kötü haber! En az 8 ay yok

ekiplerinden 'da forma giyen Virgil , ameliyat edilecek.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Everton ile dün oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçta kaleci Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası sakatlanan Hollandalı savunma oyuncunun dizinden operasyon geçireceği kaydedildi.

Ameliyatın ardından rehabilitasyon programına girecek 29 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.

Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giydi.

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