Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich Albion 0-1 Tottenham | (MAÇ SONUCU ÖZET)

0-1 Tottenham | (MAÇ SONUCU ÖZET)

'in 8. haftasında Tottenham deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'nun öğrencileri, 'in talebelerini 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. S Sport'dan canlı yayınlanan maçta Tottenham'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada attı. İşte West Bromwich Albion - Tottenham maçına ait bütün detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 17:13
West Bromwich Albion 0-1 Tottenham | (MAÇ SONUCU ÖZET)

'de 8. hafta karşılaşmasında , Tottenham'ı konuk etti. The Hawthorns Stadyumu'nda oynanan ve S Sport'dan canlı yayınlanan mücadele Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada attı.

'nun Tottenham'ı, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı ve 17 puan ile maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon hiç galibiyet alamayan 'in West Bromwich Albion'ı ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Tottenham, milli aradan sonra 'i konuk edecek. West Bromwich Albion ise deplasmanına gidecek.

BİZE ULAŞIN