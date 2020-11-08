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1-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 8. haftasında ve 'nün formasını giydiği sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip Leicester City'nin penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 tamamlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 19:29
Leicester City 1-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Milli oyuncularımız ve 'nün de top koşturduğu Leicester City, mücadeleyi penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 kazanırken 3 puanın da sahibi oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 15. dakikada J. Vardy kaydetti. Öte yandan Vardy 39. dakikada ikinci kez kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu skorla Leicester City puanını 18'e çıkarırken, Wolves 13 puanda kaldı.

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