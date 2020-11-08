Leicester City 1-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Leicester City ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün de top koşturduğu Leicester City, mücadeleyi penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 kazanırken 3 puanın da sahibi oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 15. dakikada J. Vardy kaydetti. Öte yandan Vardy 39. dakikada ikinci kez kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu skorla Leicester City puanını 18'e çıkarırken, Wolves 13 puanda kaldı.