Pogba dönüyor

Manchester United'da beklenen etkiyi yapamayan Paul Pogba, sezonu İtalya'da bitirebilir. Fransız futbolcunun, eski takımı Juventus'a dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Sezon başında iki kulüp arasında görüşmeler olduğu belirtilirken; anlaşmanın koronavirüs sebebiyle yattığı ifade edildi. Mali olarak yükün altına girmek istemeyen Juve, 27 yaşındaki Fransız yıldız için devre arasında ManU'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyanlar, Pogba için 60 milyon euro'luk bütçe ayırdı.