Manchester United'da beklenen etkiyi yapamayan Paul Pogba, sezonu İtalya'da bitirebilir. Fransız futbolcunun, eski takımı Juventus'a dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Sezon başında iki kulüp arasında görüşmeler olduğu belirtilirken; anlaşmanın koronavirüs sebebiyle yattığı ifade edildi. Mali olarak yükün altına girmek istemeyen Juve, 27 yaşındaki Fransız yıldız için devre arasında ManU'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyanlar, Pogba için 60 milyon euro'luk bütçe ayırdı.
Pogba dönüyor
M. United’dan ayrılmak isteyen Paul Pogba, eski takımı Juventus’a dönmeye hazır Siyah-beyazlılar, bu transferi devre arasında 60 milyon euro’ya bitirmeyi planlıyor.
İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 22:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50