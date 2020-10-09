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Pogba dönüyor

M. United’dan ayrılmak isteyen , eski takımı ’a dönmeye hazır Siyah-beyazlılar, bu transferi devre arasında 60 milyon euro’ya bitirmeyi planlıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 22:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Pogba dönüyor

'da beklenen etkiyi yapamayan , sezonu 'da bitirebilir. Fransız futbolcunun, eski takımı 'a dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Sezon başında iki kulüp arasında görüşmeler olduğu belirtilirken; anlaşmanın koronavirüs sebebiyle yattığı ifade edildi. Mali olarak yükün altına girmek istemeyen Juve, 27 yaşındaki Fransız yıldız için devre arasında ManU'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyanlar, Pogba için 60 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

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