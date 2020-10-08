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'de depremi! Sözleşme feshi ve...

Yaz sezonunda 'nin ve MLS kulüplerinin peşinde olduğu bilinen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. The Sun'da yer alan habere göre , son olarak UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almadığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 19:37
Arsenal'de Mesut Özil depremi! Sözleşme feshi ve...

'nin yıllardır peşinde olduğu bilinen için İngiltere'den flaş bir haber paylaşıldı. The Sun'da yer alan bilgilere göre , Mesut ile yollarını ayırıyor.

UEFA KADROSUNA ALINMADI
Formsuzluğu ile eleştirileri üzerine çeken Mesut'un teknik direktör Mikel Arteta tarafından değerlendirilmeyeceği aktarılırken, oyuncunun kısa süre önce takımda kalmak ve savaşmak istediğini ifade etmesine karşın bunun kabul görmediği ifade edildi.

EN ÇOK KAZANANLARDAN
Öte yandan bu kararın sebeplerinden birinin de Aubameyang ile beraber oyuncunun takım içerisinde en çok maaş alan isim olması oldu.

YENİ ROTA NERESİ?
Avrupa'da sezonunun sona ermesiyle beraber Mesut'un bir sonraki durağının neresi olacağı şimdiden merak konusu olurken MLS kulüplerinin oyuncu için yeniden girişimlerde bulunabileceği kaydedildi.

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