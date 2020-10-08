Arsenal'de Mesut Özil depremi! Sözleşme feshi ve...

Fenerbahçe'nin yıllardır peşinde olduğu bilinen Mesut Özil için İngiltere'den flaş bir haber paylaşıldı. The Sun'da yer alan bilgilere göre Arsenal, Mesut ile yollarını ayırıyor.

UEFA KADROSUNA ALINMADI

Formsuzluğu ile eleştirileri üzerine çeken Mesut'un teknik direktör Mikel Arteta tarafından değerlendirilmeyeceği aktarılırken, oyuncunun kısa süre önce takımda kalmak ve savaşmak istediğini ifade etmesine karşın bunun kabul görmediği ifade edildi.

EN ÇOK KAZANANLARDAN

Öte yandan bu kararın sebeplerinden birinin de Aubameyang ile beraber oyuncunun takım içerisinde en çok maaş alan isim olması oldu.

YENİ ROTA NERESİ?

Avrupa'da transfer sezonunun sona ermesiyle beraber Mesut'un bir sonraki durağının neresi olacağı şimdiden merak konusu olurken MLS kulüplerinin oyuncu için yeniden girişimlerde bulunabileceği kaydedildi.