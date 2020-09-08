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08 Eylül 2020, Salı
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Çağlar Soyüncü'ye İngiltere'den büyük onur

Çağlar Soyüncü'ye İngiltere'den büyük onur

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Premier Lig ekibi Leicester City'in yıldızı Çağlar Soyüncü'ye İngiltere'den büyük onur... Milli savunmacı, Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi.

Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncu , Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi. Çağlar geride kalan sezonda 34 lig maçında oynayıp 1 gol - 1 asistlik katkı yapmıştı.

Yılın 11'i şöyle

Nick Pope
Alexander-Arnold
Virgil Van Dijk
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Andrew Robertson
Jordan Henderson
Kevin De Bruyne
David Silva
Sadio Mane
Aubameyang
Jamie Vardy
Kevin de Bruyne, Premier Lig'de yılın oyuncusu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Kevin de Bruyne'yi de Premier Lig'de yılın oyuncusu seçti

İşte en iyi defans hattı: Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Andrew Robertson (Liverpool)

  1. 09.09.2020
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