Çağlar Soyüncü'ye İngiltere'den büyük onur
A Milli Futbol Takımı'mızın ve Premier Lig ekibi Leicester City'in yıldızı Çağlar Soyüncü'ye İngiltere'den büyük onur... Milli savunmacı, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi.
Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi. Çağlar geride kalan sezonda 34 lig maçında oynayıp 1 gol - 1 asistlik katkı yapmıştı.
Yılın 11'i şöyle
Nick Pope
Alexander-Arnold
Virgil Van Dijk
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Andrew Robertson
Jordan Henderson
Kevin De Bruyne
David Silva
Sadio Mane
Aubameyang
Jamie Vardy
Kevin de Bruyne, Premier Lig'de yılın oyuncusu
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Kevin de Bruyne'yi de Premier Lig'de yılın oyuncusu seçti
İşte en iyi defans hattı: Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Andrew Robertson (Liverpool)
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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