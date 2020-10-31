Haberler İngiltere Premier Lig Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması! "Sabırlı ve adil davrandım"

Mikel Arteta'dan açıklaması! "Sabırlı ve adil davrandım"

, bırakılan ve ismi kadrosuna yazılmayan hakkında açıklamalarda bulundu. Mesut kararı için pişman olmadığını belirten İspanyol teknik adam, "Elimden gelenin en iyisini denediğimi söyleyebilirim, ona elimden geldiğince çok fırsat vermeye çalıştım. Sabırlı ve adil davrandığımı düşünüyorum" diye konuştu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:31
Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması! "Sabırlı ve adil davrandım"

, bırakılan ve kulübün kadrosuna ismi yazılmayan hakkında açıklama yaptı.

İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, "Elimden gelenin en iyisini denediğimi söyleyebilirim, ona elimden geldiğince çok fırsat vermeye çalıştım. Sabırlı ve adil davrandığımı düşünüyorum. Ona fırsatlar verdim" dedi.

"KALBİM VE BEYNİMLE EN DOĞRU KARARI VERDİM"

Mesut için en doğru kararı verdiğine inandığını belirten Arteta, "Son birkaç sezondur kulüp için önemli işler yaptı, gerçekten önemli bir futbolcu oldu. Buna saygı duyuyorum ancak takım ve kulüp için en iyi kararları vermek için buradayım. Bir şey yaptıktan sonra bunun nedenlerini açıklamam gerekiyor çünkü insanların doğruları bilmeye ihtiyacı var. Bana inanıp inanmamak onlara kalmış. Kalbimle ve beynimle en doğru kararları verdiğime inanıyorum" ifadesini kullandı.

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