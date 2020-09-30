Alex Telles'e transfer şoku! Manchester United...

Porto'nun yıldız sol beki Alex Tellex için Premier Lig devi Manchester United devreye girmiş ve resmi teklifini Portekiz kulübüne iletmişti.

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Manchester United'ın Telles için Porto'ya 13 milyon euroluk bonservis rakamı önerdiği ve Porto'nun bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Bununla beraber Porto'nun, Alex Telles için net 20 milyon euro talep ettiği ve Manchester United yönetiminin konu üzerinde tekrar görüşme yapmasının ardından yeni teklifini sunacağı kaydedildi.