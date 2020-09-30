Haberler İngiltere Premier Lig Alex Telles'e transfer şoku! Manchester United...

'e şoku! ...

Son dakika haberi... Şu anda Portekiz ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen ve 'a satışı gündemde olan 'e kötü haber geldi. Porto'nun oyuncuyu satması halinde 'a da yüzdelik komisyon vereceği bilinen bu operasyon, kısa süre önce çıkmaza girdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 22:34 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 22:38
Alex Telles'e transfer şoku! Manchester United...

Porto'nun yıldız sol beki Alex Tellex için Premier Lig devi devreye girmiş ve resmi teklifini Portekiz kulübüne iletmişti.

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Manchester United'ın Telles için Porto'ya 13 milyon euroluk bonservis rakamı önerdiği ve Porto'nun bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR
Bununla beraber Porto'nun, için net 20 milyon euro talep ettiği ve Manchester United yönetiminin konu üzerinde tekrar görüşme yapmasının ardından yeni teklifini sunacağı kaydedildi.

BİZE ULAŞIN