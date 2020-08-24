Tek suçlu Guardiola

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Lyon'a elenmesinin yankıları sürüyor. Takımın sol beki Oleksandr Zinchenko'nun nişanlısı Vlada Sedan mağlubiyetin sorumlusunun teknik direktör Pep Guardiola olduğunu söyledi. Sedan "Ben belki otorite değilim ama Guardiola'nın Lyon maçındaki taktik değişikliği tam bir delilikti. Bu maçta 3'lü savunma oynatmak nedir. Bana göre City'nin elenmesinin sorumlusu Guardiola'dır" ifadelerini kullandı.