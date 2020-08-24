Tek suçlu Guardiola
M.City’de Zinchenko’nun nişanlısı Sedan, Guardiola’yı hedefine aldı: Senin 3’lü savunman yüzünden elendik.
Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Lyon'a elenmesinin yankıları sürüyor. Takımın sol beki Oleksandr Zinchenko'nun nişanlısı Vlada Sedan mağlubiyetin sorumlusunun teknik direktör Pep Guardiola olduğunu söyledi. Sedan "Ben belki otorite değilim ama Guardiola'nın Lyon maçındaki taktik değişikliği tam bir delilikti. Bu maçta 3'lü savunma oynatmak nedir. Bana göre City'nin elenmesinin sorumlusu Guardiola'dır" ifadelerini kullandı.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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