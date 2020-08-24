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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Tek suçlu Guardiola

Tek suçlu Guardiola

M.City’de Zinchenko’nun nişanlısı Sedan, Guardiola’yı hedefine aldı: Senin 3’lü savunman yüzünden elendik.

'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'a elenmesinin yankıları sürüyor. Takımın sol beki Oleksandr Zinchenko'nun nişanlısı Vlada Sedan mağlubiyetin sorumlusunun teknik direktör olduğunu söyledi. Sedan "Ben belki otorite değilim ama Guardiola'nın Lyon maçındaki taktik değişikliği tam bir delilikti. Bu maçta 3'lü savunma oynatmak nedir. Bana göre City'nin elenmesinin sorumlusu Guardiola'dır" ifadelerini kullandı.

  1. 24.8.2020
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