Tottenham 3-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1, 8 ve 16. dakikada Son ve Kane'in (2) ayağından bulduğu gollerle 3-0 önde kapattı.
Normal sürenin son 10 dakikasında atağa kalkan West Ham United, 82'de Balbuena ve 85'de Sanchez'in (K.K) attığı gollerle farkı 1'e indirdi.
Maçın 90+5. dakikasında West Ham United'da sahneye çıkan Lanzini skoru eşitledi ve maç 3-3 sona erdi.
Bu skorun ardından Tottenham puanını 8'e çıkarırken, West Ham United 7'ye yükseltti.