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Tottenham 3-3 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında Tottenham, normal sürenin son 10 dakikasına 3-0 önde girdiği karşılaşmada ile 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 12:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:48
Tottenham 3-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1, 8 ve 16. dakikada Son ve Kane'in (2) ayağından bulduğu gollerle 3-0 önde kapattı.

Normal sürenin son 10 dakikasında atağa kalkan West Ham United, 82'de Balbuena ve 85'de Sanchez'in (K.K) attığı gollerle farkı 1'e indirdi.

Maçın 90+5. dakikasında West Ham United'da sahneye çıkan Lanzini skoru eşitledi ve maç 3-3 sona erdi.

Bu skorun ardından Tottenham puanını 8'e çıkarırken, West Ham United 7'ye yükseltti.

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