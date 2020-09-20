Leicester City 4-2 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City ile Burnley karşı karşıya geldi.
King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leicester 4-2'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Barnes, Pieters (K.K), Justin ve Praet kaydederken, deplasman takımının sayıları Wood ile Dunne'dan geldi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 90 DAKİKA SAHADA
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Leicester City'nin vazgeçilmezleri arasına giren milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre aldı.