Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City 4-2 Burnley | MAÇ SONUCU

4-2 | MAÇ SONUCU

'in 2. haftasında , evinde konuk ettiği 'i 4-2 mağlup ederek ikide iki yaptı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika yer aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:35 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:35
Leicester City 4-2 Burnley | MAÇ SONUCU

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leicester 4-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Barnes, Pieters (K.K), Justin ve Praet kaydederken, deplasman takımının sayıları Wood ile Dunne'dan geldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 90 DAKİKA SAHADA

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Leicester City'nin vazgeçilmezleri arasına giren milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre aldı.

BİZE ULAŞIN