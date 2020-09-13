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Açılış maçında deplasmanda Fulham’ı 3-0 mağlup etti. Golleri Lacazette, Gabriel ve Aubameyang attı. Mesut forma giymedi. Elneny 90 dakika sahadaydı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Premier Lig başladı

İngiltere 'de 2020-21 sezonu Fulham- maçıyla başladı. Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Karşılaşmaya hızlı giren Arsenal, 8'de Lacazette'in golüyle öne geçti. Fransız golcü, Premier Lig'de 2017-18'den sonra bir kez daha sezonun ilk golüne imza atmayı başaran tek oyuncu oldu. İlk yarı bu sonuçla bitti.

WILLIAN'DAN İKİ ASİST
Topçular, 49'da Gabriel ve 57'de Aubameyang'ın golleriyle maçı erken kopardı. Gollerin asistini 'den ayrılıp imza atan Willian'dan geldi. Arsenal'de kadroda yer almadı. Geçen sezon 'ta kiralık olan Mohamed Elneny ise 90 dakika sahadaydı. Geçen yıl 'da olan Mario Lemina ve Jean-Micheal Seri ise Fulham'ın kulübesinde dahi yoktu.