Premier Lig başladı

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonu Fulham-Arsenal maçıyla başladı. Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Karşılaşmaya hızlı giren Arsenal, 8'de Lacazette'in golüyle öne geçti. Fransız golcü, Premier Lig'de 2017-18'den sonra bir kez daha sezonun ilk golüne imza atmayı başaran tek oyuncu oldu. İlk yarı bu sonuçla bitti.



WILLIAN'DAN İKİ ASİST

Topçular, 49'da Gabriel ve 57'de Aubameyang'ın golleriyle maçı erken kopardı. Gollerin asistini Chelsea'den ayrılıp imza atan Willian'dan geldi. Arsenal'de Mesut Özil kadroda yer almadı. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olan Mohamed Elneny ise 90 dakika sahadaydı. Geçen yıl Galatasaray'da olan Mario Lemina ve Jean-Micheal Seri ise Fulham'ın kulübesinde dahi yoktu.