Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil Arsenal'in Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı!

'in kadrosuna alınmadı!

ekibi 'de forma giyen 'e büyük şok... Teknik direktör Arteta'nın gözünden düşen 31 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in kadrosuna alınmadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:29
Mesut Özil Arsenal'in Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı!

'de gözden düşen , bu sezon Avrupa'da forma giyemeyecek. Menajer Mikel Arteta, takımın en fazla kazanan futbolcusu Mesut Özil'i, bir başka tecrübeli isim Sokratis'le birlikte 25 kişilik kadroya almadı.

Arsenal, B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek. Arsenal formasıyla son maçına 7 Mart 2020'de çıkan Mesut, haftada 454 bin Dolar'la takımın en çok kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

2013 yılında Arsenal'e transfer olan Türk asıllı Alman oyuncu, 27 yıldır takımın maskotu Jerry Quy'un görevine son verilmesinin ardından onun masraflarını karşılamayı ve görevine devam etmesini teklif etmişti.

BİZE ULAŞIN