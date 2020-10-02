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'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol dünyasında da etkisini yakından hissettiriyor. Son olarak 'in son şampiyonu 'un dünyaca ünlü yıldızı 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:40
Sadio Mane'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

ekiplerinden 'da forma giyen Senegalli futbolcu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun corona virüsüne yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mane'de yeni tip corona virüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı. Liverpool'un yeni transferi da hafta içi Covid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.

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