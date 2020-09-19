Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa Lyon'dan Bertrand Traore'yi renklerine bağladı

Lyon'dan 'yi renklerine bağladı

temsilcisi , 'da forma giyen Burkina Fasolu forvet oyuncusu 'yi kadrosuna kattığını duyurdu. | Son dakika haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:40
Aston Villa Lyon'dan Bertrand Traore'yi renklerine bağladı

İngiltere ekibi , 'nın takımından 'yi renklerine bağladı.

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin edildiğini duyurdu. Olympique Lyon Kulübü ise transferin bonuslarla birlikte 20,6 milyon avroya tamamlandığını açıkladı.

Kariyerine İngiltere'nin takımında başlayan Traore, 'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olympique Lyon'a transfer olmuştu. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olympique Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.




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