Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 2-1 West Ham United | ÖZET

2-1 | ÖZET

'in 2. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 00:28
Arsenal 2-1 West Ham United | ÖZET

Premier Lig'in 2. haftasında , Emirates Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. Müsabakda Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Arsenal'in golleri 25. dakikada LAcazette ve 85. dakikada Eddie Nketiah'dan geldi. West Ham United'ın tek golünü 45. dakika Michail Antonio buldu.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 6'ya çıkartarak ligde 2. sıra yerleşti. West Ham United ise henüz puan alamazken 18. sırada kendine yer buldu.

Arsenal gelecek hafa deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. West Ham United ise evinde Wolves'i ağırlayacak.

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