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Manchester 1-3 | ÖZET

'in 2. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele Crystal Palace'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 21:48
Manchester 1-3 Crystal Palace | ÖZET

, Old Trafford'da adeta şoke oldu... Kırmızı Şeytanlar, 'ın yıldızı Zaha'nın elinden kurtulamadı ve oyuncunun yıldızlaştığı mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Crystal Palace'ın golleri 7. dakikada Andros Townsend'den gelirken, Zaha 74. ve 85. dakikada topu ağlara gönderdi. Öre yandan Manchester United'ın tek golü 80. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

Bu sonuçla Crystal Palace, 6 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Manchester United ise henüz puan kazanamayarak 16. sırada kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Brighton deplasmanına çıkacak.
Crystal Palace ise evinde Everton'u konuk edecek.

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