Haberler İngiltere Premier Lig Ruben Dias resmen Manchester City'de! 68 milyon Euro...

resmen 'de! 68 milyon Euro...

, stoper mevkiine kulüp rekoru kırarak yaptı. Maviler, 'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu 'ı 68 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine kattı. City, anlaşmaya göre 3.6 milyon Euro da performans bonusu alabilecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 23:36
Ruben Dias resmen Manchester City'de! 68 milyon Euro...

Rekor transferin bir parçası olarak da 32 yaşındaki Nicolas Otamendi ise 'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibi, Arjantinli defans oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dias, tarihinin en pahalı transferi oldu. Portekizli oyuncu, geçen sezon 'den edilen Rodri'nin (62.8 milyon Pound) unvanını ele geçirdi.

City, Bournemouth'tan Hathan Ake'yi 40 milyon Pound'a renklerine katmasına karşın; bu hafta sonu sahasında Leicester City'ye 5-3 yenilmiş; takımın defansının takviye edilmesi gerektiği yönünde beklentiler artmıştı.

Manchester City'nin listesinde 'la birlikte 'den Kalidou Koulibaly, Sevilla'dan Jules Kounde ve Atletico'dan Jose Gimenez de bulunuyordu. City, Dias'ta karar kılarken; oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 80 milyon Pound olduğu ve bunun Guardiola'nın ekibi için iyi bir anlaşma olduğu ifade edildi.

Benfica'nın kaptanlığını da yapan Dias ile daha önce , ve da ilgilenmişti.

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