Ruben Dias resmen Manchester City'de! 68 milyon Euro...

Rekor transferin bir parçası olarak da 32 yaşındaki Nicolas Otamendi ise Benfica'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibi, Arjantinli defans oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dias, Manchester City tarihinin en pahalı transferi oldu. Portekizli oyuncu, geçen sezon Atletico Madrid'den transfer edilen Rodri'nin (62.8 milyon Pound) unvanını ele geçirdi.

City, Bournemouth'tan Hathan Ake'yi 40 milyon Pound'a renklerine katmasına karşın; bu hafta sonu sahasında Leicester City'ye 5-3 yenilmiş; takımın defansının takviye edilmesi gerektiği yönünde beklentiler artmıştı.

Manchester City'nin listesinde Ruben Dias'la birlikte Napoli'den Kalidou Koulibaly, Sevilla'dan Jules Kounde ve Atletico'dan Jose Gimenez de bulunuyordu. City, Dias'ta karar kılarken; oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 80 milyon Pound olduğu ve bunun Guardiola'nın ekibi için iyi bir anlaşma olduğu ifade edildi.

Benfica'nın kaptanlığını da yapan Dias ile daha önce Manchester United, Arsenal ve Juventus da ilgilenmişti.