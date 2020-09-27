Haberler İngiltere Premier Lig Sheffield United 0-1 Leeds United | ÖZET

0-1 | ÖZET

'in 3. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele Leeds United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 10:13 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 16:23
Sheffield United 0-1 Leeds United | ÖZET

, Bramall Lane'de 'ı ağırladı. Paul Tierney'in yönettiği müsabaka Leeds'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın tek golü 88. dakikada Jack Harrison'un asistinde Patrick Bamford'un topu ağlara buluşturmasıyla geldi ve bu gol, Leeds'e 3 puanı kazandırdı.

Maç sonrasında Sheffield, 0 puanla ligin son sırasında yer aldı. Leeds United ise puanını 6'ya çıkarttı ve 6. sırada kendine yer buldu.

Sheffield United, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek. Leeds United ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.

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