Sheffield United 0-1 Leeds United | ÖZET

Sheffield United, Bramall Lane'de Leeds United'ı ağırladı. Paul Tierney'in yönettiği müsabaka Leeds'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın tek golü 88. dakikada Jack Harrison'un asistinde Patrick Bamford'un topu ağlara buluşturmasıyla geldi ve bu gol, Leeds'e 3 puanı kazandırdı.
Maç sonrasında Sheffield, 0 puanla ligin son sırasında yer aldı. Leeds United ise puanını 6'ya çıkarttı ve 6. sırada kendine yer buldu.
Sheffield United, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek. Leeds United ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.