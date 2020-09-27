Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham 1-1 Newcastle United | ÖZET

1-1 | ÖZET

İngiltere 'in 3. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 10:27 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 19:10
Tottenham 1-1 Newcastle United | ÖZET

'in 3. haftasında , White Hart'ta 'ı konuk etti. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golü 25. dakikada Tottenham'dan geldi. Lucas Moura, attığı golle takımını 1-0 öne taşıdı. ise 90. dakikada Callum ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Mücadele bu skorla sonuçlandı.

Maç sonrasında Tottenham, 4 puan puanla 8. sırada kendine yer bulurken Newscastle, aynı puanla 10. sırada yer aldı.

Tottenham, gelecek hafta Manchester United deplasmanına konuk olacak. Newcastle United ise evinde Burnley'i ağırlayacak.

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