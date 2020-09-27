Tottenham 1-1 Newcastle United | ÖZET

Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, White Hart'ta Newcastle United'ı konuk etti. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golü 25. dakikada Tottenham'dan geldi. Lucas Moura, attığı golle takımını 1-0 öne taşıdı. Newscastle United ise 90. dakikada Callum ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Mücadele bu skorla sonuçlandı.

Maç sonrasında Tottenham, 4 puan puanla 8. sırada kendine yer bulurken Newscastle, aynı puanla 10. sırada yer aldı.

Tottenham, gelecek hafta Manchester United deplasmanına konuk olacak. Newcastle United ise evinde Burnley'i ağırlayacak.