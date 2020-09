Son dakika: Leicester City Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferini resmen açıkladı.

Cengiz Ünder için Leicester City, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Milli oyuncumuzun bonservisini almak isterse 25 milyon Euro daha ödeme yapacak. Cengiz Ünder, Leicester City ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Milli oyuncumuz, bu transfer karşılığında yıllık 3.5 milyon Euro ücret kazanacak.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü ile bir kez daha aynı takımda buluşmuş oldu.

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün resmi internet sitesine konuştu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Premier Lig'de oynamanın her zaman hayalini kurduğunu söyleyen Cengiz Ünder, "Leicester'a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim ve bu harika bir fırsat" dedi.

"MAÇLARINI İZLİYORDUM"

Çağlar Söyüncü'den ötürü takımın maçlarını izlediğini vurgulayan Ünder, "En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için şanslıyım. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için mutluyum. Çağlar için Leicester'ın maçlarını izliyordum" diyerek sözlerini noktaladı.

ROMA'YA VEDA ETTİ:

"3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir meydan okumaya gelmiştim. Burada geçirdiğim süre boyunca sadece #ASRoma'yı değil, Roma şehrini, kültürünü, bu harika şehrin insanlarını da sevdim."



İMZAYI ATTI





BÖYLE DUYURULDU



Cengiz Ünder transferini açıklayan Leicester kulübü, Twitter profilindeki 'account' ve 'supporter' kelimelerini (Ü) harfiyle yazdı.

In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder 💪#ASRoma pic.twitter.com/zQcjRwJqvm