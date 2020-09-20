Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika: Leicester City Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı

Son dakika:   transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi: İngiltere takımlarından , milli yıldızımız 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu transferle Cengiz, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü ile bir kez daha aynı takımda buluşmuş oldu. İşte tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 11:02 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 11:48
Son dakika: Leicester City Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı

İngiltere ekiplerinden , milli futbolcumuz 'in transferini resmen açıkladı.

Cengiz Ünder için Leicester City, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Milli oyuncumuzun bonservisini almak isterse 25 milyon Euro daha ödeme yapacak. Cengiz Ünder, Leicester City ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Milli oyuncumuz, bu karşılığında yıllık 3.5 milyon Euro ücret kazanacak.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü ile bir kez daha aynı takımda buluşmuş oldu.

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Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün resmi internet sitesine konuştu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Premier Lig'de oynamanın her zaman hayalini kurduğunu söyleyen Cengiz Ünder, "Leicester'a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim ve bu harika bir fırsat" dedi.

"MAÇLARINI İZLİYORDUM"

Çağlar Söyüncü'den ötürü takımın maçlarını izlediğini vurgulayan Ünder, "En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için şanslıyım. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için mutluyum. Çağlar için Leicester'ın maçlarını izliyordum" diyerek sözlerini noktaladı.

ROMA'YA VEDA ETTİ:

"3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir meydan okumaya gelmiştim. Burada geçirdiğim süre boyunca sadece #ASRoma'yı değil, Roma şehrini, kültürünü, bu harika şehrin insanlarını da sevdim."


İMZAYI ATTI



BÖYLE DUYURULDU


Cengiz Ünder transferini açıklayan Leicester kulübü, Twitter profilindeki 'account' ve 'supporter' kelimelerini (Ü) harfiyle yazdı.

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Premier Lig takımı, Cengiz Ünder'in transferini açıklamadan önce Twitter'dan ünlü Amerikan güreşçisi Undertaker'ın kıyafetini ve şapkasını paylaşmıştı.

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3 SEZONDA 88 MAÇ - 17 GOL - 12 ASİST

2017'de 14,25 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, 'da 3 sezonda 88 maça çıktı ve 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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