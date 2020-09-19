Tottenham eski yıldızı Gareth Bale'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Real Madrid'den Gareth Bale'i resmen kadrosuna kattı.

2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki Galli oyuncu, bu sezon eski kulübünde kiralık olarak forma giyecek. Öte yandan Bale, yeni takımında 9 numaralı formayla mücadele verecek.

Galler Milli Takımı'nda 83 karşılaşmada 33 gole imza atan Bale, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.