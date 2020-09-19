Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham eski yıldızı Gareth Bale'i kadrosuna kattı

Tottenham eski yıldızı 'i kadrosuna kattı

ekibi , eski futbolcusu 'i yeniden kadrosuna kattı. 'den 1 yıllığına kiralanan Galli yıldız, ekibinde 9 numaralı formayı giyecek. | Son dakika haberleri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:31
Tottenham eski yıldızı Gareth Bale'i kadrosuna kattı

ekibi , 'den 'i resmen kadrosuna kattı.

2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e olan 31 yaşındaki Galli oyuncu, bu sezon eski kulübünde kiralık olarak forma giyecek. Öte yandan Bale, yeni takımında 9 numaralı formayla mücadele verecek.

Galler 'nda 83 karşılaşmada 33 gole imza atan Bale, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.

BİZE ULAŞIN