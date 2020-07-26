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26 Temmuz 2020, Pazar
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Jose: Madalya verebilirsiniz

Jose: Madalya verebilirsiniz

, takımının bu sezonki performansını esprili bir dille yorumladı.

, takımının bu sezonki performansını esprili bir dille yorumladı. Mourinho yaptığı açıklamada; "Ben geldikten sonraki puan sıralamasında 4. sıradayız. Son 5 maça baktığınızda 13 puan topladık. Bunun için bana madalya verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

  1. 26.7.2020
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