Liverpool 20 milyona bitirir! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 20 milyona bitirir!

20 milyona bitirir!

Liverpool 20 milyona bitirir!

'un eski futbolcularından , Kırmızılar'ın 'ten ayrılması beklenen Thiago'nun transferini bitireceğini söyledi.

'un eski futbolcularından , Kırmızılar'ın 'ten ayrılması beklenen Thiago'nun transferini bitireceğini söyledi. Eski takımı hakkında tahminde bulunan Carragher, "Bu 20 milyon pound'a bitecek" dedi.
  1. 8.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liverpool 20 milyona bitirir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA