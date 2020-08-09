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09 Ağustos 2020, Pazar
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'den 'e flaş teklif!

Arsenal'den Mesut Özil'e flaş teklif!

, kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan 'e flaş bir teklifte bulundu. İngiliz basınında yer alan habere göre ekibi, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Alman yıldıza, "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyelim" teklifini iletti.

ekibi 'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan 'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, kendisine Arsenal'den flaş bir teklif geldi.

'da yer alan habere göre; Arsenal, ismi ile de anılan Alman yıldıza, "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyeceğiz" teklifini iletti.

31 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

  1. 09.08.2020
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