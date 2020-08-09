Arsenal'den Mesut Özil'e flaş teklif!
Arsenal, kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil'e flaş bir teklifte bulundu. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman yıldıza, "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyelim" teklifini iletti.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, kendisine Arsenal'den flaş bir teklif geldi.
Daily Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal, ismi Fenerbahçe ile de anılan Türk asıllı Alman yıldıza, "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyeceğiz" teklifini iletti.
31 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
- 09.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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