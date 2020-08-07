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07 Ağustos 2020, Cuma
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Willian Arsenal’e

ile sözleşmesi sona eren , yolunda. Topçular, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 7 yıldır Chelsea'de oynayan Willian'ın haftalık 100 bin pound kazanacağı belirtildi.

ile sözleşmesi sona eren , yolunda. Topçular, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 7 yıldır Chelsea'de oynayan Willian'ın haftalık 100 bin pound kazanacağı belirtildi.

  1. 7.8.2020
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