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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig 3 oyuncu değişecek

3 oyuncu değişecek

3 oyuncu değişecek

kulüpleri, gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasına karar verdi. , virüs nedeniyle 2020-2021'in sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği uygulanabileceğini duyurmuştu.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasına karar verdi. , virüs nedeniyle 2020-2021'in sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği uygulanabileceğini duyurmuştu.

  1. 7.8.2020
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