Son dakika: İngiltere Premier Lig'in başlama tarihi belli oldu!
İngiltere Premier Lig'de müjdeli haber. Yapılan resmi açıklamaya göre Premier Lig, 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.
İngiltere Premier Lig'in 2020-21 sezonunun açılış ve kapanış tarihi belli oldu.
Premier Lig'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 12 Eylül tarihinde başlayacak İngiltere Ligi, 23 Mayıs tarihinde sona erecek.
Öte yandan Premier Lig'in 2019-20 sezonunda Liverpool şampiyon olmuştu.
- 24.07.2020
- Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...
- Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...
- Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
- Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."
- Günün bomba iddiası! "Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'den 2 yıllık teklif aldı"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: İngiltere Premier Lig'in başlama tarihi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.