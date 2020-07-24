Son dakika: İngiltere Premier Lig'in başlama tarihi belli oldu! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: 'in başlama tarihi belli oldu!

Son dakika: İngiltere Premier Lig'in başlama tarihi belli oldu!

'de müjdeli haber. Yapılan resmi açıklamaya göre Premier Lig, 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.

'in 2020-21 sezonunun açılış ve kapanış tarihi belli oldu.

Premier Lig'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 12 Eylül tarihinde başlayacak İngiltere Ligi, 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

Öte yandan Premier Lig'in 2019-20 sezonunda Liverpool şampiyon olmuştu.

  1. 24.07.2020
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