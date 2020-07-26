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26 Temmuz 2020, Pazar
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: Yeter ki aç olalım!

Salah: Yeter ki aç olalım!

’un yıldızı , gelecek yıllarda da şampiyonluğa ulaşabileceklerini söyledi; “Bu açlığımızı gelecek sezonlarda da korumalıyız. 2 ya da 3 sezonu üst üste kazanabiliriz” dedi.

  1. 26.7.2020
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