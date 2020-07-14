Pep Guardiola: Manchester City özür dilenmeyi hak ediyor
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA'nın verdiği 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasının CAS tarafından kaldırılmasını değerlendirdi. İspanyol teknik adam, "Kendimizi savunduk ve doğru olan gerçekleşti. Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor" dedi.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), UEFA tarafından Manchester City'ye verilen iki yıl Avrupa kupalarından men cezasını kaldırmasını değerlendiren takımın teknik direktörü Pep Guardiola, "Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor." dedi.
Basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Manchester City'ye verilen cezanın haksız olduğunu ve CAS'ın bu hatayı düzelttiğini belirterek, "Bu karar sayesinde futbol için güzel bir gün oldu." ifadesini kullandı.
"KLOPP VE MOURINHO DA ZARAR GÖRDÜ"
CAS'ın cezayı kaldırmasını eleştiren Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp ve Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'ya cevap veren Guardiola, "Jose ve diğer teknik adamlar, UEFA'nın verdiği cezadan kendilerinin de zarar gördüğünü anlamalı. Bu nedenle tüm teknik direktörlerden özür dilenmeli. Yanlış bir şey yapsaydık UEFA ve CAS zaten gerekeni yapardı ama hata yapmadık. Kendimizi savunduk ve doğru olan gerçekleşti. Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor." şeklinde konuştu.
Karar hakkında değerlendirmede bulunan teknik adamlardan Klopp, "Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek olmasından mutluyum ancak dünün futbol için güzel bir gün olduğunu düşünmüyorum. FFP kuralları takımları ve rekabeti koruyor. Bu kurallar, başlangıçta kimsenin fazla para harcamaması için güzel bir fikirdi. Kulüpler doğru kaynaklara harcama yaptıklarından emin olmalılar. Umarım FFP kuralları kalır, çünkü size gidebileceğiniz ancak geçemeyeceğiniz sınırlar koyar, bu da futbol için güzel." ifadelerini kullanmıştı.
Mourinho ise "Manchester City suçsuzsa neden 10 milyon avro para cezası aldı? Suçlularsa, Avrupa kupalarından men edilmeliler. Suçlu olup olmadıklarını bilmiyorum ama utanç verici bir karar." şeklinde görüş belirtmişti.
- 14.07.2020
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