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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Henderson kapattı

Henderson kapattı

'de şampiyonluğunu ilan eden 'un kaptanı , dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapadı.

'de şampiyonluğunu ilan eden 'un kaptanı , dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapadı. 30 yaşındaki futbolcunun ligdeki son 4 maçta forma giyemeyeceği kaydedildi. Teknik direktör Jurgen Klopp, Henderson'un ameliyat olmadan gelecek sezon takımdaki yerini alacağını aktardı.
  1. 11.7.2020
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