Newcastle United 2-2 West Ham United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de 33. haftasında Newcastle United evinde West Ham United'ı ağırladı. Müsabaka kazanan çıkmadı. Newcastle United ile West Ham United 2-2 berabere bitti.
İngiltere Premier Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United maça adeta golle başladı Michail Antonio 4. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 17. dakikada Miguel Almiron skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada T. Soucek West Ham United'ı yeniden öne geçiren golü kaydetti. West Ham United'ın sevinci sadece 2 dakika sürdü. 67. dakikada J. Shelvey skoru 2-2'ye getirdi.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 18:35
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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