Newcastle United 2-2 West Ham United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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2-2 | MAÇ SONUCU

Newcastle United 2-2 West Ham United | MAÇ SONUCU

'de 33. haftasında evinde 'ı ağırladı. Müsabaka kazanan çıkmadı. Newcastle United ile West Ham United 2-2 berabere bitti.

'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geldi. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United maça adeta golle başladı Michail Antonio 4. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 17. dakikada Miguel Almiron skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada T. Soucek West Ham United'ı yeniden öne geçiren golü kaydetti. West Ham United'ın sevinci sadece 2 dakika sürdü. 67. dakikada J. Shelvey skoru 2-2'ye getirdi.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 18:35
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