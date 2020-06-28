Watford 1-3 Southampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Watford, evinde Southampton'ı konuk etti. D. Ings'in yıldızlaştığı maçta Southampton maçı 3-1 gibi net bir skorla kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Watford sahasında Southampton ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü D. Ings 16. dakikada kaydetti. 70. dakikada yeniden sahneye çıkan D. Ings skoru 2-0'a getirdi. 79. dakikada Badnarek topu kendi ağlarına yolladı ve Watford farkı 1'e indirdi. J. Ward-Prowse 82. dakikada skoru belirleyen golü attı ve Southampton maçı 3-1 kazandı.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 20:44
- Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
- FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Watford 1-3 Southampton | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.