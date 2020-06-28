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28 Haziran 2020, Pazar
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1-3 | MAÇ SONUCU

Watford 1-3 Southampton | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında , evinde 'ı konuk etti. D. Ings'in yıldızlaştığı maçta Southampton maçı 3-1 gibi net bir skorla kazandı.

'in 32. haftasında sahasında ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü D. Ings 16. dakikada kaydetti. 70. dakikada yeniden sahneye çıkan D. Ings skoru 2-0'a getirdi. 79. dakikada Badnarek topu kendi ağlarına yolladı ve Watford farkı 1'e indirdi. J. Ward-Prowse 82. dakikada skoru belirleyen golü attı ve Southampton maçı 3-1 kazandı.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 20:44
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