Watford 1-3 Southampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Watford sahasında Southampton ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü D. Ings 16. dakikada kaydetti. 70. dakikada yeniden sahneye çıkan D. Ings skoru 2-0'a getirdi. 79. dakikada Badnarek topu kendi ağlarına yolladı ve Watford farkı 1'e indirdi. J. Ward-Prowse 82. dakikada skoru belirleyen golü attı ve Southampton maçı 3-1 kazandı.