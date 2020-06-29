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29 Haziran 2020, Pazartesi
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son anda

Arsenal son anda

, Sheffield'ı 90+1'de attığı golle eledi. Arsenal, 25'te 'nin penaltısıyla öne geçti. Sheffield 88'de ile skoru eşitledi. 90+1'de Ceballos sahneye çıktı. Diğer maçta , Leicester'ı 1-0'la eledi.

İngiltere Federasyon Kupası , Sheffield'ı 90+1'de attığı golle eledi. Arsenal, 25'te 'nin penaltısıyla öne geçti. Sheffield 88'de ile skoru eşitledi. 90+1'de Ceballos sahneye çıktı. Diğer maçta , Leicester'ı 1-0'la eledi.

  1. 29.6.2020
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