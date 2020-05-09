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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Söyüncü en iyi 11'de

Söyüncü en iyi 11'de

'de  forması giyen milli futbolcu , tarafından 'de yılın en iyi takımına seçildi.

'de forması giyen milli futbolcu , tarafından 'de yılın en iyi takımına seçildi. 23 yaşındaki stoper, 'lu oyuncuların damga vurduğu kadroda kendine yer buldu. Agüero, De Bruyne ve Fernandes ile birlikte Liverpool dışındaki 4 isimden birisi oldu.
  1. 9.5.2020
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