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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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'dan Mario Gomez'e 'Eyşan' göndermesi!

Cenk Tosun'dan Mario Gomez'e 'Eyşan' göndermesi!

İngiltere ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu , birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı. Forvet hattına Mario Gomez'i koyan yıldız golcü, Alman efsaneye göndermede bulunup, "Ondan çok şey öğrendim. Gomez'in yanına 'Eyşan' diyerek not düşebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Ülkemizi İngiltere 'de başarıyla temsil eden , Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Everton'lı yıldız, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıklarken, kadroda şu isimlere yer verdi:

Pickford, Adriano, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Sigurdsson, Gueye, Sosa, Cengiz Ünder, Talisca, Quaresma, Mario Gomez.

"EYŞAN DİYEREK NOT DÜŞEBİLİRSİNİZ!"

Forvet hattına 'ı şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılan Mario Gomez'i koyan milli yıldızın, Alman golcü için siyah-beyazlı taraftarların taktığı 'Eyşan' lakabını kullanması dikkat çekti. Cenk Tosun, "Birlikte oynadığım en iyi 11'de forvete Gomez'i koyarım. Hem sağ hem sol ayakla çok iyi goller atıyordu. Ondan çok şey öğrendim. Gomez'in yanına 'Eyşan' diyerek not düşebilirsiniz" ifadesini kullandı.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 23:00
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