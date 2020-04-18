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18 Nisan 2020, Cumartesi
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gönülleri fethetti! Binlerce ton...

Mohamed Salah gönülleri fethetti! Binlerce ton...

İngiltere ekiplerinden Liverpol'un yıldız futbolcusu 'ın babası , oğlunun doğduğu köy olan 'e maske ile birlikte binlerce ton yiyecek ve taze et bağışladığını açıkladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Liverpool'un Mısırlı yıldızı , yardımlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun babası , ülke basınından Al-Masry Al-Youm'a flaş açıklamalarda bulundu.

Ghaly oğlunun, köyü 'in sağlık ve güvenliğini istediğini söylerken, köy sakinlerini kalabalıktan kaçınmaya ve uyarılara bağlı kalmaya çağırdı.

Öte yandan baba Salah, Mohamed'in Nagrig'e maske ile birlikte binlerce ton yiyecek ve taze et bağışladığını duyurdu.

Salah Ghaly, iki buzağı kesileceğini, etin köy halkına ve komşu köylere dağıtılacağını dile getirdi.

Ayrıyeten Ghaly, Mısırlı futbolcuya ait hayır kurumunun köydeki çok sayıda aileye düzenli olarak mali sağlanmaya devam edileceğini belirtti.

  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 21:15
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