Mohamed Salah gönülleri fethetti! Binlerce ton...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpol'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın babası Salah Ghaly, oğlunun doğduğu köy olan Nagrig'e maske ile birlikte binlerce ton yiyecek ve taze et bağışladığını açıkladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yardımlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun babası Salah Ghaly, ülke basınından Al-Masry Al-Youm'a flaş açıklamalarda bulundu.
Ghaly oğlunun, köyü Nagrig'in sağlık ve güvenliğini istediğini söylerken, köy sakinlerini kalabalıktan kaçınmaya ve uyarılara bağlı kalmaya çağırdı.
Öte yandan baba Salah, Mohamed'in Nagrig'e maske ile birlikte binlerce ton yiyecek ve taze et bağışladığını duyurdu.
Salah Ghaly, iki buzağı kesileceğini, etin köy halkına ve komşu köylere dağıtılacağını dile getirdi.
Ayrıyeten Ghaly, Mısırlı futbolcuya ait hayır kurumunun köydeki çok sayıda aileye düzenli olarak mali yardım sağlanmaya devam edileceğini belirtti.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 21:15
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