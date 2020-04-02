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02 Nisan 2020, Perşembe
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bu kez hastane yaptırıyor

Sadio Mane bu kez hastane yaptırıyor

de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren 'un yıldız ismi , bu kez hastane yaptırıyor.

Ülkesi Senegal'de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren 'un yıldız ismi , bu kez hastane yaptırıyor. Koronavirüse yakalanan hastaların tedavi görebilmesi için harekete geçen Mane, doğduğu yer olan Bambali'de yapılacak hastaneye 3.5 milyon dolar gönderecek
  1. 2.4.2020
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