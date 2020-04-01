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01 Nisan 2020, Çarşamba
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'den evde kalanlara maç bileti!

Mesut Özil'den evde kalanlara maç bileti!

ekiplerinden 'de forma giyen , corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini açıkladı. Alman yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde Kal" çağrısına 'den farklı bir destek geldi. 'de forması giyen Alman yıldız, evde kalan ve bunu ispatlayan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini duyurdu.

"EN BEĞENDİĞİM FOTOĞRAFA 2 KİŞİLİK DAVETİYE"

Mesut, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

  1. 01.04.2020
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