Mesut Özil'den evde kalanlara maç bileti!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini açıkladı. Türk asıllı Alman yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.
Corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde Kal" çağrısına Mesut Özil'den farklı bir destek geldi. İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız, evde kalan ve bunu ispatlayan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini duyurdu.
"EN BEĞENDİĞİM FOTOĞRAFA 2 KİŞİLİK DAVETİYE"
Mesut, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.
- 01.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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