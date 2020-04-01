Mesut Özil'den evde kalanlara maç bileti!

Corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde Kal" çağrısına Mesut Özil'den farklı bir destek geldi. İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız, evde kalan ve bunu ispatlayan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini duyurdu.

"EN BEĞENDİĞİM FOTOĞRAFA 2 KİŞİLİK DAVETİYE"

Mesut, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.