Manchester City, Brezilyalı genç oyuncu Yan Couto'yu transfer etti
UEFA tarafından Avrupa'dan men cezası alan Manchester City, buna karşın transfer çalışmalarını sürdürüyor. Manchester City, 17 yaşındaki Coritibalı sağ bek oyuncusu Yan Couto'nun transferini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Brezilya'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu Yan Couto'yu kadrosuna kattı.
Manchester City Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.
Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
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