Manchester City, Brezilyalı genç oyuncu Yan Couto'yu transfer etti - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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, Brezilyalı genç oyuncu 'yu etti

Manchester City, Brezilyalı genç oyuncu Yan Couto'yu transfer etti

tarafından Avrupa'dan men cezası alan , buna karşın çalışmalarını sürdürüyor. Manchester City, 17 yaşındaki Coritibalı sağ bek oyuncusu 'nun transferini açıkladı.

ekibi , 'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya ile 17 Yaş Altı 'nda şampiyonluk yaşamıştı.

  1. 03.03.2020
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