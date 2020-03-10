Crystal Palace Cenk Tosun'un bonservisini almak istiyor
İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Milli oyuncunun tedavi sürecini yakından takip eden Crystal'ın, golcü futbolcunun bonservisini almak istediği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın devre arası transfer döneminde Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun antrenmanda yaşadığı şanssız sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.
İngiliz basınından The Evening Standard'da yer alan habere göre Crystal Palace, milli oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ediyor ve yaz transfer döneminde golcü futbolcunun bonservisini Everton'dan almayı planlıyor.
Haberde, 28 yaşındaki futbolcuyu özellikle Crystal Palace Sportif Direktörü Dougie Freedman'ın beğendiği ve kalmasını istediği bildirildi. Cenk Tosun'un bonservisinin 20 milyon sterlin olarak belirlendiği de ifade ediliyor.
Milli yıldız Crystal Palace formasıyla çıktığı 5 müsabakada 1 gole imzasını atmıştı.
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Yorum
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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