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10 Mart 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Bonservisini alacaklar! Cenk Tosun için flaş hamle

'un bonservisini almak istiyor

Crystal Palace Cenk Tosun'un bonservisini almak istiyor

takımlarından 'ta kiralık olarak forma giyen geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Milli oyuncunun tedavi sürecini yakından takip eden Crystal'ın, golcü futbolcunun bonservisini almak istediği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından 'ın devre arası döneminde Everton'dan kiraladığı antrenmanda yaşadığı şanssız sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.

İngiliz basınından The Evening Standard'da yer alan habere göre Crystal Palace, milli oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ediyor ve yaz transfer döneminde golcü futbolcunun bonservisini Everton'dan almayı planlıyor.

Haberde, 28 yaşındaki futbolcuyu özellikle Crystal Palace Sportif Direktörü Dougie Freedman'ın beğendiği ve kalmasını istediği bildirildi. Cenk Tosun'un bonservisinin 20 milyon sterlin olarak belirlendiği de ifade ediliyor.

Milli yıldız Crystal Palace formasıyla çıktığı 5 müsabakada 1 gole imzasını atmıştı.

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  1. 10.03.2020
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